台泥永續和平展開幕 秀循環經濟新領域布局

台泥 (1101-TW)「和平村的神秘巨人—永續華山特展」今 (17) 日開幕，展示集團在循環經濟相關應用，包括低碳新式水泥、廢棄物處理、倡議資源回收再利用以及綠能儲能等新領域布局。

台泥董事長張安平表示，此次展覽把東部的思想跟台北的思想合在一起，對未來、對環境，一定是朝向自然的走法，同時包括工廠、工業跟社區的融合，是經濟的減碳，經濟的綠化，也是世界的未來、台灣的未來。

台泥表示，花蓮和平 DAKA 開放生態循環工廠自 2020 年 1 月開幕至今，已經吸引超過 400 萬人次到訪，除了是全台最多人造訪的水泥廠外，也與周邊的和平村居民一起推動部落文化推廣、市集經濟以及生態遊程，正在積極發展中的部落低碳單車遊程，還有未來和平將轉型成為低碳環保綠能園區。

另外，張安平也感謝 DAKA 園區內統一超商以及星巴克的投入與參與，除了為偏鄉部落帶來人潮，這兩年每月從營業中提撥給當地和平國小的教育基金，加上 DAKA 市集的攤鋪使用費、DAKA 導覽遊程費用也是全數捐入，目前這筆國小教育基金已經累計超過 353 萬元。

而此次展覽中，台泥首度對外亮相的和平工業港珊瑚移植培育計畫第一年成果，和平港在 2019、2021 年獲得歐盟生態港認證，今年也開始進行珊瑚移植培育計畫，成功生長率超過 99%、共復育成功 288 株珊瑚。