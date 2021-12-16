〈央行理監事會〉央行祭第四度打炒房 業者：加嚴管制影響市場

台灣央行今 (16) 日召開理監事會，並祭出第四度打炒房措施，將購買高價住宅貸款、購地貸款、餘屋貸款和工業區閒置土地抵押貸款等均調降成數，17 日起生效，顯示央行選擇性信用管制措施再升級，地產業者認為，央行選擇性信用管制將持續發力影響市場。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次央行針對非基本的自住需求，降低貸款成數，不希望資金過度流入房市，另外，有鑒於當前的土地市場交易熱絡，央行也針對上游的開發商，降低買地的融資成數，希望讓土地市場慢慢降溫，並且也減少餘屋貸款成數，不要讓開發商手上的餘屋待價而沽。

曾敬德認為，至於工業地的成數管制，則還是希望工業地可以實質投入生產，整體而言這次的央行的選擇性信用管制措施升級，內容還是警告意味大於實質影響。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，從央行最新的消費貸款餘額成長趨勢來看，新增住宅貸款年增率從今年 6 月的 10.42% 降到 10 月的 9.37%，而建築融資也從今年初的 18.7% 降到 15.25%’，顯見資金潮的湧入力道雖然洶湧，但台灣採取的選擇性信用管制持續發力。

黃舒衛分析，雖然這次持續緊縮豪宅、多屋族、餘屋、購地貸款成數未超出市場預期，但重點是上周內政部對於平均地權條例、不動產經紀業管理條例針對預售屋換約的修法構想。因為單有低成數的信用管制，卻不管理換約套利，則效果非常有限。但如果預售屋不能轉售，等交屋時，投資客要乖乖拿出六成自備款，不然就斷頭，此舉是市場的殺手鐧。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，延續上次調控基調，央行此次出手依舊以緊縮資金為主，搭配相關部會行政手段，特別是當買盤從預售轉往成屋後，價量出現修正會更有空間。

台灣央行自去年 12 月以來三度調整選擇性信用管制措施，今天央行並再祭出 4 項升高選擇性信用管制措施，包括 (1) 自然人購置高價住宅貸款及第 3 戶 (含) 以上購屋貸款最高成數，一律由 5.5 成降為 4 成，以避免資金流於囤房。

(2) 購地貸款最高成數由 6 成降為 5 成，仍需保留 1 成動工款，但增加要求借款人「切結於一定期間內」動工興建，藉此強化督促借款人加速動工，並增加住宅供給，避免資金流供囤地。

(3) 餘屋貸款最高成數由 5 成降為 4 成，以加速建商出售餘額、增加住宅供給。

(4) 工業區閒置土地抵押貸款最高成數由 5 成降為 4 成，以配合購地貸款未動工興建的貸款成數上限下調。