〈央行理監事會〉第四波打炒房來了 4項貸款再調低成數打擊囤房囤地

台灣央行今 (16) 日召開第四季理監事會議，如外界預期祭出第四度打炒房措施，將購買高價住宅貸款、購地貸款、餘屋貸款和工業區閒置土地抵押貸款等均調降成數，明日起生效。

央行總裁楊金龍表示，自去年 12 月以來三度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，已有助銀行降低授信風險，不過，近期全體銀行不動產貸款集中度仍高，此次是為強化管理銀行信用資源，避免流供图房、围地，因此央行再次修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務」規定，明日起開始實施。

楊金龍不諱言，央行已執行金檢 50 幾次，發現銀行授信契約雖有訂下興建時程，但不少未按契約執行。

央行此次修正重點主要有 4 點，(1) 自然人購置高價住宅貸款及第 3 戶 (含) 以上購屋貸款最高成數，一律由 5.5 成降為 4 成，以避免資金流於囤房。

(2) 購地貸款最高成數由 6 成降為 5 成，仍需保留 1 成動工款，但增加要求借款人「切結於一定期間內」動工興建，藉此強化督促借款人加速動工，並增加住宅供給，避免資金流供囤地。

(3) 餘屋貸款最高成數由 5 成降為 4 成，以加速建商出售餘額、增加住宅供給。

(4) 工業區閒置土地抵押貸款最高成數由 5 成降為 4 成，以配合購地貸款未動工興建的貸款成數上限下調。

楊金龍進一步指出，由於民眾的購屋貸款負擔率 (每月房貸還款額占家庭月可支配所得比率) 平均超過 30%，呼籲借款人宜留意貸款寬限期屆滿後退款負擔增加，以及未來利率變動風險。

此外，央行理事會認為過去一年以來採行的控管不動產貸款風險措施，已積極落實政府「健全房地產市場方案」的信用資源有效配置和合理運用，惟仍有待相關政策共同推動執行。