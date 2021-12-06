〈力積電重返上市〉黃崇仁：股票絕不會變壁紙 很快就會成為第五大晶圓代工廠

力積電 (6770-TW) 今 (6) 日掛牌上市，董事長黃崇仁表示，力積電股票絕對不會變成壁紙，且很快就會變成全球第五大晶圓代工廠，並看好未來十年台灣半導體製造業會持續領先。

力積電前身為 DRAM 大廠力晶，2012 年因財務危機下市，2014 年由 DRAM 廠轉型為專業晶圓代工廠，歷經 9 年重整後重返上市。黃崇仁表示，力晶在 DRAM 產業崩盤後下市，負債 1200 億元，廠商對公司非常緊張，同仁對前途也很悲觀，如今成功重返上市。

黃崇仁說，看到台積電 (2330-TW) 身為晶圓代工廠，不像 DRAM 廠有周期性變化，可能會賺少一點，但絕對不會像 DRAM 因庫存價值大跌而賠錢，因此決定轉型，將 DRAM 跟邏輯製程並進，但這難度相當高，「連台積電創辦人張忠謀都搞不清楚，我怎麼把 DRAM 變成邏輯代工」。

黃崇仁指出，力晶代工的最大里程碑，就是以 12 吋製程生產驅動 IC，供應蘋果 iPhone 4 及 iPhone 5，當時全球只有力晶在做 12 吋驅動 IC，成為唯一一家供應商，出事了蘋果就開天窗，「盯我們比銀行盯得還緊，但蘋果對我們的信心也造就銀行的信心」。

力積電目前邏輯產能約 6 萬片，DRAM 則約 5 萬片。黃崇仁說，若證交所沒通過上市，力積電就沒有足夠的錢在銅鑼建晶圓代工廠，擁有上市的機會後，不會停在原地，會一直往前衝。

黃崇仁並指出，力積電上市還有一個重要指標—台灣 4 家晶圓代工廠都走向資本市場，目前力積電是台灣第三大、全球第六大晶圓代工廠，很快就會變成第五大廠。

黃崇仁再強調，股票絕對不會變成壁紙，從未聽過晶圓代工廠倒閉，就連格芯也賺了一點錢，自己最近也跟張忠謀討論，「我說未來十年台灣半導體製造業會持續領先，他完全同意我的說法」。

