看準NFT發展神速 臉書：即將上市的Novi錢包將納入相關產品

隨著區塊鏈技術興起，非同質化代幣 (NFTs) 近幾年快速發展，臉書 (FB-US) 周二 (24 日) 透露正考慮打造 NFT 產品和功能，有望成為即將推出的 Novi 錢包的一部分。

臉書支付金融小組 (F2) 負責人 David Marcus 表示，Novi 錢包「已經準備好上市」，未來該錢包將支援 NFT 產品，但並未具體說明如何建置相關產品。

Marcus 表示：「我們確定正在研究參與這個領域的多種方法，我們認為臉書正處於一個非常好的位置。」

Marcus 並說，Novi 錢包一直在等待能與穩定幣 Diem 一同推出。Diem 為 Libra 數位貨幣的更新版，後者於 2019 年由 Marcus 所創立。

臉書 Diem 計畫旨在提供一種以美元為基礎的穩定幣，但推出時程仍不明朗。DIEM 在發佈時遭到立法者和監管機構批評，目前獨立運作，而臉書仍是該專案的合作夥伴。

Marcus 表示，必要時臉書可能推出沒有 Diem 幣的 Novi 錢包，但他認為這兩者未來推出勢在必行，並將改變人們支付的方式。臉書希望消費者能使用該公司的數位錢包進行 Diem 的轉帳，Diem 可降低昂貴匯兌的費用並縮短換匯時間。

Marcus 認為，若沒有更多的支付技術創新，美國這樣的西方國家將很難跟上中國等積極推廣數位支付的國家，目前美國確實正以驚人的速度落後。