屋漏偏逢連夜雨！南非新病毒來襲、比利時擴大禁令Uber挫近4%

共享乘車服務公司 Uber (UBER-US) 週五 (26 日) 股價一度重挫超過 6% ，主因該公司遭比利時要求自週五晚間起關閉當地大部分服務，以及南非發現高度變異的新 COVID-19 病毒株，若各國重啟限制旅行的措施，叫車服務的需求勢必銳減。

Uber 週五股價大跌 3.71%，收 40.52 美元。

各地疫情復發、南非發現新型變種病毒

在南非新變種病毒被發現之前，奧地利和斯洛伐克上週已進入封鎖狀態，歐洲最大的經濟體德國正考慮封鎖。

在該病毒被發現後，英國週五起暫停往返非洲 6 國的航班，同時歐盟委員會正提議新的旅行規則以遏制該病毒的傳播。

比利時擴大叫車禁令

白牌叫車服務「UberPop」早在 2015 年就被多國禁止，但週三布魯塞爾上訴法院將禁令擴大到專業 Uber 司機，且自週五晚上起禁止提供叫車服務，衝擊 Uber 股價。

為了回應比利時當局，Uber 發起了一份請願書，主張「緊急改革以挽救 2000 名 Uber 專業司機」，目前獲得 17054 份連署。

Uber 主張，該規定已經過時，且對司機和廣大民眾的行動產生巨大影響，敦促比利時​​政府迅速修改出租車服務法。僅有少數在佛蘭芒地區獲得執照的司機將能夠運營。

該請願書提到，「截至 11 月 26 日週五，這些專業司機將失去重大收入機會與其養家活口的能力。」

滴滴下市威脅

此外，據路透報導，中國監管機構正在推動叫車巨頭滴滴全球 (DIDI-US) 自紐約證券交易所下市，而根據 6 月的 S-1 文件，Uber 擁有滴滴 12.8% 股份，此舉再度重創 Uber 股價。

