車用晶片短缺嚴重 南韓11月汽車出口下跌4.7%

根據南韓產業通商資源部 (Ministry of Trade, Industry and Energy) 在週三 (15 日) 公布的最新數據顯示，由於全球車用晶片短缺持續，南韓 11 月汽車出貨量較去年同期下跌近 5%。

數據顯示，南韓 11 月汽車製造商總計出口 178,994 輛汽車，較去年同期下跌 4.7%。不過，以價值來計算，南韓 11 月汽車出口額年增 3.3% 至 41.2 億美元，創下 4 月份晶片供應出現瓶頸以來的單月新高。

其中，隨著綠能環保意識抬頭，消費者對環保汽車的接受程度也有所提升，南韓 11 月環保汽車出貨量來到約 4.4 萬輛，與去年同期相比，大增了約 76%。環保汽車出口額飆升至 12.3 億美元，較去年同期大增 65%，創下歷史新高，也是連續第 3 個月超過 10 億美元。在今年 1 月至 11 月期間，環保汽車累計出口額首次突破 100 億美元大關。

數據中也顯示，南韓 11 月汽車零組件出口額較去年同期下跌 2.2% 至 18.4 億美元。與此同時，受車用晶片供應短缺影響，南韓 11 月汽車產量年減 6.6% 至 302,983 輛，南韓國內需求也下跌 16% 至 143,815 輛。

由於全球對晶片及石化產品的需求強勁，南韓 11 月出口總額達 604.4 億美元，年增 32.1%，增幅遠高於預期，並創下歷史新高。進口年增 43.6% 至 573.6 億美元，貿易順差為 30.9 億美元。據貿易部表示，這是連續第 19 個月貿易順差。

根據南韓關稅廳 (Korea Customs Service) 的數據顯示，在 12 月 1 日至 10 日期間，汽車出口額較去年同期下跌 6.2%，主要也是受到全球汽車晶片短缺問題所衝擊，汽車約佔南韓出口總額的 7%。