南韓11月ICT出口額年增30% 創單月歷史新高

根據南韓科學技術情報通信部 (MSIT) 在週二 (14 日) 公布的最新數據顯示，受惠於全球對晶片和顯示器的需求旺盛，南韓 11 月的資通訊科技 (ICT) 產品出口額創下單月歷史新高。

數據顯示，南韓 11 月 ICT 產品出口額達到 214.9 億美元，較去年同期增長 30%，創下單月歷史新高，也是自去年 6 月以來連續第 18 個月出現增長。

南韓 11 月 ICT 產品進口額則是達到 127.6 億美元，年增 23.1%，該產業的貿易順差為 87.3 億美元。

從產品類別來看，受惠於晶片和顯示器需求的提振，南韓晶片出口額年增 39.5% 至 120.9 億美元，連續第 7 個月超過 100 億美元。顯示器出口額則年增 11.3% 至 24.3 億美元。手機出口額則增長 17% 至 14.8 億美元。

按出口國來看，南韓對最大貿易夥伴中國的 ICT 產品出口年增 30.4% 至 100.6 億美元。對越南的出口增長 24.7% 至 35.3 億美元，對美國的出口增長 34.7% 至 24.9 億美元，對歐盟的出口則增長 26.3% 至 12.7 億美元。

由於全球對晶片及石化產品的需求強勁，南韓 11 月出口總額達 604.4 億美元，年增 32.1%，增幅遠高於預期，並創下歷史新高，是南韓有統計以來，首度單月出口額突破 600 億美元。

根據南韓產業通商資源部及關稅廳的說法，南韓今年的出口額在 13 日上午，已超越 2018 年所寫下的 6049 億美元歷史紀錄，也預估今年的總出口額將超越 6400 億美元。

南韓政府認為明年的實體經濟將持續回溫，也預估出口增加的走勢將維持下去。另外，南韓政府也預測在接下來，諸如新冠肺炎變種病毒株的擴散，供應鏈的不確定性，以及中國成長放緩等風險都將持續存在。