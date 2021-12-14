台灣金聯平價屋超搶手 台北市這物件吸引57人登記搶買

房市交易熱絡，平價屋更顯搶手，台灣金聯今 (14) 日表示，今年的平價屋出售專案自本月 1 日上路以來，周休期間每日賞屋人數高達 1600 人次，單日線上賞屋更達萬餘次，目前熱門的物件是位於台北市辛亥路的「南方莊園」，共有 57 人登記。

台灣金聯連續第 11 年推出的平價住宅出售專案活動，根據統計，自 12 月 1 日推出以來，截至昨 (13) 日止，周休假期每日賞屋人數約達 1600 人次、每日線上賞屋約萬餘人次，兩者皆打破歷年同期紀錄。

台灣金聯表示，在 66 戶物件中，目前已完成申購登記手續者有 41 戶，加上部分網路登記者正在完成手續中，預估整體銷售率可達 9 成以上。

台灣金聯進一步指出，目前登記最熱門的物件是為位於台北市辛亥路的「南方莊園」有 57 人登記，其次則是台南市東區崇賢路三段新都心重劃區富立和築社區的 4 戶，目前也有 30 人以上登記。

至於本次活動最低總價 99 萬的宜蘭縣五結海景套房則有 9 人登記、新北市萬里依山傍海的海景套房也有 4 人登記，以區域來看，新北市三重區推出 4 戶、台南市推出 5 戶，各戶均有人登記申購而確定完銷。

台灣金聯公司指出，根據過去經驗，周末通常會湧現登記人潮，為疏解申購人潮及避免久候，希望有意購屋成家民眾，可以在 21 日截止前儘早登記，避開人潮群聚。

台灣金聯補充，平價屋採登記制，因此單一物件如有 2 人以上登記，就會以抽籤決定買主，換言之，其先後登記順序並不影響中籤的機率，呼籲民眾只要看到喜歡的物件就可登記，不必因為物件登記人數太多而卻步。

台灣金聯公司表示，此刻已完成申購登記的 41 戶中，目前有 30 戶（73%）因有 2 人以上登記，依申購辦法規定，必須在 12 月 29 日經由抽籤決定買主。

