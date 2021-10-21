麥當勞選擇性推出植物肉堡 超越肉類恐只有小眾市場

超越肉類股價週三 (20 日) 小幅走低，難以擺脫外界疑慮，因麥當勞選擇性推出植物肉漢堡，恐意味著食品服務銷售放緩。

超越肉類 (BYND-US) 週三小跌 0.34%，收每股 107.10 美元，盤後續跌 0.28%，報 106.80 美元。同日美股大致走揚，道指上升 0.43%、S&P 500 上升 0.37%。

瑞信分析師 Robert Moscow 報告中寫道，他對超越肉類第三季 (9 月 30 日止) 的銷售額仍保持謹慎。華爾街對其銷售額的預期共識是 1.32 億美元。該公司將於 11 月 8 日發布財報。

Moscow 表示，食品服務銷售如果強於預期，該公司股價就會獲得提振，而體育館和大學的重新開放短期內會促進零售銷售。

儘管如此，他仍相當質疑超越肉類 2022 年的食品服務銷售，且認為市場共識太樂觀看待麥當勞的植物肉堡 (McPlant)。麥當勞 (MCD-US) 的植物肉堡採用超越肉類的植物漢堡肉。

Moscow 報告提到，麥當勞將自 11 月初起，只在全美少數幾個地點測試該漢堡。

Moscow 寫道：「麥當勞想看看，該款素肉堡是否能產生足夠的銷量以全美通路鋪貨，或者應該限制供應量，只讓願意多付一點錢的消費者享用。」

麥當勞於 2019 年首次在其門市測試植物肉漢堡，並於一年後偕同超越肉類推出植物肉漢堡。超越肉類與麥當勞簽訂為期三年的協議。

Moscow 也指出，超越肉類管理層已經注意到公司獲利能力令市場日益擔憂。此外，供應鏈中斷和勞動力短缺使商業環境更具挑戰性。例如，港口的中斷將阻礙超越肉類自美國出口產品，到歐洲和中國的能力。