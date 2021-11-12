虧損擴大 消費者不買單 超越肉類遭小摩大砍目標價 重挫逾13%

超越肉類 (BYND-US) 週四 (11 日) 股價重挫逾 13% ，摩根大通分析師將其目標價砍至華爾街低點，理由為該公司第三季虧損大於預期。

分析師 Ken Goldman 維持減持評級，但將目標價自 79 美元下調至 54 美元。

雖然 Goldman 樂觀看待植物肉品類別的未來，以及超越肉類的長期成長潛力，但他表示，該公司近期業績令人擔憂。

Goldman 寫道：「由於獲利能力面臨壓力，而且我們認為華爾街的估值仍然過高，所以保持減持是合理的。」

超越肉類週三公布第三季虧損 5480 萬美元，或每股虧損 87 美分，不僅較去年同期淨虧損的 1930 萬美元或每股 31 美分擴大，也遠遜於分析師預期虧損的 2340 萬美元或每股虧損 38 美分。

超越肉類週四大跌 13.28%，收每股 81.93 美元，刷新 52 週低點。

摩根大通的 Goldman 指出，該公司可能也難以吸引消費者青睞，因為其成長趨勢落後整體居家食品類別的成長率。

他說：「管理層在財報電話會議結束時承認，大部分問題都是由需求低迷造成的，而不是因為供應限制，儘管供應面也或多或少有影響。」

在電話會議上，執行長 Ethan Brown 暗示，需求問題是短期的。

超越肉類的財報引發了分析師一連串調整。Bernstein 分析師 Alexia Howard 調降該股評級，自 「超越大盤」降為「符合市場表現」，目標價則自 130 美元調降至 100 美元。

William Blair 分析師 Jon Andersen 將其 2021 年 Ebitda 估值調降 5000 萬美元，降至虧損 8000 萬美元、銷售額 4.74 億美元。

Andersen 的看法較摩根大通的 Goldman 樂觀一些，他維持「符合市場表現」的評級、目標價 94.48 美元。雖然該公司國內零售渠道銷售仍然低迷，但 Andersen 認為近期的痛苦將能導向長期的收益。

「我們的論點是，鑑於其龐大的潛在市場、卓越的植物性肉類產品以及潛在的品牌建設和規模，超越肉類有潛力實踐其獨有的財務和社會效益。」

BTIG 分析師 Peter Saleh 表示，分析師現在正在關注超越肉類和麥當勞 (MCD-US) 合作後的表現，麥當勞即將在歐洲推出 McPlant，且麥當勞先前表示，計劃在美國 8 個地點測試 McPlant，倘若全美推廣，可望產生 2 億美元的額外營收。

超越肉類還宣布與必勝客和塔可鐘母公司百勝 (Yum! Brands) (YUM-US) 和百事可樂 (PEP-US) 的產品研發計畫，這可能會增長長期樂觀情緒。