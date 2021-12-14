授權夥伴拿下北京醫院採購案 瑞磁檢測試劑出貨看增

瑞磁生技 (ABC-KY)(6598-TW) 今 (14) 日宣布，授權夥伴中國麗珠試劑公司拿下北京協和醫院風濕免疫科採購項目，提供相關檢測服務；瑞磁為中國麗珠多重免疫診斷設備供應商，有望帶動檢測試劑出貨量增加，並取得銷售利潤。

瑞磁表示，北京協和醫院涵蓋醫療、科學研發、教學的大型綜合三級甲等醫院，不僅是中國高端醫療體系標竿，自體免疫檢測量一年超過 15 萬人次。

瑞磁 2017 年將數位生物條碼多重檢測技術 (BMB) 授權給麗珠試劑公司，進行自體免疫檢測產品開發，涵蓋自免性關節炎 (autoimmune rheumatism)、紅斑性狼瘡 (SLE)、類風濕性關節炎 (RA)、綜合結締組織炎 (MCTD)、乾燥症 (SjS)、硬皮症 (systemic scleroderma) 與原發性膽道性肝硬化 (PBC) 等檢測與診斷。

總經理何重人指出，麗珠去年將產品商業化，拿下北京協和醫院的試劑採購案，為病患進行 BMB 技術的自體免疫多重檢測；該檢測產品相較於其他方式，不用一天即可出具檢測報告。

瑞磁表示，目前麗珠在全中國已安裝 60 部免疫分析儀器，隨著向主要客戶提供試劑產品，將有助公司數位生物條碼 (BMB) 採購量，以及 5% 試劑銷售分潤。

瑞磁今日也公告自結，11 月營收 4400 萬元，年增 21.67%；稅後純益 100 萬元，年減 96.26%，每股純益 0.01 元。