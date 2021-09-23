默克未來五年將投資逾30億歐元 衝刺電子科技事業

德國大廠默克 (MERCK) 今 (23) 日宣布，旗下電子科技事業體 2025 年前將投資超過 30 億歐元，提升創新能量、擴大產能，除了研發前瞻材料解決方案，其中將規劃斥資超過 20 億歐元，投入長期固定資產(資本支出)。

默克指出，本次投資是電子科技事業體「向上進擊」成長計畫的核心，由於全球數據量增長，加上物聯網與 5G 等科技趨勢，推升市場對創新半導體與顯示器材料需求強勁，也帶動電子科技事業體自轉型期邁入執行與成長階段。

默克看好電子科技事業發展，此次也二度調高財測，預計 2021 至 2025 年間，有機年複合成長率目標達 3-6%。

執行董事暨電子科技事業體執行長凱 ‧ 貝克曼表示，透過全新成長計畫，默克可望擴張全球版圖，並加速研發與創新，目前已看見半導體與 OLED 市場的快速擴張，透過相關成長動能，公司對未來成長抱持高度樂觀的態度。

默克此次成長計畫聚焦四大領域，包括生產規模、前瞻科技、產品組合與關鍵能力，其中，「生產規模」與「前瞻科技」方面，為滿足客戶大規模投資帶動的半導體與電子科技需求，已透過產能與創新的資源投入，協助客戶解決全球半導體晶片短缺問題。

「產品組合」方面，默克也期待透過併購特定標的，尋求有高度發展潛力的外部成長機會，並發起與加速重要內部活動，以培養「關鍵能力」。