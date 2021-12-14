高力今年營收、獲利雙成長 看好Bloom Energy下單再成長

高力 (8996-TW) 12 月營收估仍將維持 1.9 億元附近，全年營收約 22 億元，年增 6%，整體獲利也將較 2020 年明顯上揚，由於主力客戶氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 出貨持續升溫，明年營運將持續走高。

高力供出貨燃料電池製造商 Bloom Energy 的燃料反應盒，今年數量較去年個位數成長，而在雙方最新商談的採購中，明年估量將較今年成長，出貨將集中在第三季起提高。

Bloom Energy 也提高對高力的下單數量，推估是 Bloom Energy 和南韓 SK 集團簽訂價值高達 45 億美元氫燃料電池設備和服務有關，以及 Bloom Energy 也完成新一代產品設計改版。

高力前三季稅後純益達 1.19 億元，已超越去年全年，年增率 21.37%，每股純益達 1.33 元。

高力熱處理開發的大型資料中心浸泡式散熱處理系統，今年以來已完成交貨 40 套，追平去年全年，高力看好 5G 通訊、電子商務的市場擴大，對於後續大型資料處理中心服務的需求更殷切。

高力熱處理本身具備硬焊、散熱核心技術，目前在電動車相關零組件已有交貨實績，提供大陸品牌電動車廠轉子硬焊及傳動板式散熱產品，並已加入鴻海 (2317-TW) MIH 電動車聯盟。