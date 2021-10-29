高力新散熱處理系統今年出貨已追平去年

高力 (8996-TW) 開發的大型資料中心浸泡式散熱處理系統，今年以來已完成交貨 40 套，追平 2020 年全年交貨量，高力主管指出，市場建置需求仍在，在中國大陸強力執行「能耗雙控」政策下，對浸泡式散熱處理系統前景並不看淡。

高力大型資料中心浸泡式散熱處理系統，原單來自中國大陸超大型的服務供應商持續擴建分散式雲端與邊緣解決方案，在客戶與政策對「公有雲」設置改變，擬將建置延伸到私有雲及就地部署，帶動需求成長。。

高力熱處理開發的大型資料中心浸泡式散熱處理系統，今年以來已完成交貨 40 套，追平去年全年，由於 5G 通訊、電子商務的市場擴大，對於後續大型資料處理中心服務的需求更殷切，且近期中國大陸政府的強力執行「能耗雙控」政策之下，更促使對這套浸泡式散熱處理系統配合私有雲建置產生加分效果。

另外，高力熱處理本身具備硬焊、散熱核心技術，目前在電動車相關零組件已有交貨實績，提供大陸品牌電動車廠轉子硬焊及傳動板式散熱產品，並已加入鴻海 (2317-TW) MIH 電動車大聯盟。

氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 與南韓 SK 集團簽訂價值高達 45 億美元氫燃料電池設備和服務，台灣相關協力廠包括高力與康舒，皆可望因此新合約受惠。