〈焦點股〉金控雙雄前7月海賺 股價走高力抗大盤賣壓

金控雙雄前 7 月累計獲利雙雙衝上千億元，其中，富邦金 (2881-TW) 穩居每股獲利王寶座，總資產更首度突破 10 兆元大關，激勵今 (11) 日股價強漲 5%，直逼 80 元關卡，國泰金 (2882-TW) 盤中也一度上漲逾 3%。

台股今天震盪走跌，電子股賣壓沉重，金融股強力撐盤，富邦金擺脫連日整理的格局，股價漲勢凌厲，一度勁揚 5%，最高來到 79.8 元，收復月線，午盤漲幅收斂至 3% 左右。

國泰金早盤也大漲逾 3%，最高衝上 56.6 元，此外，永豐金、華南金、台新金、台企銀等也都在盤上表現。不過，元大金今天開低走低，重挫逾半根停板，下探 23.8 元，與整體金融股走勢分歧。

富邦金控 7 月自結稅後純益 185.88 億元，創下同期歷史新高，前 7 月稅後純益達 1061.84 億元，較去年同期大幅成長 109.3 %，已賺贏去年全年，且超過一股本，每股純益 10.1 元，前 7 月稅後純益及 EPS 續創歷史新高。

國泰金自結 7 月稅後純益 117.5 億元，累計稅後純益達 1032.1 億元，較去年同期大增 120%，累計獲利再創歷史新高，EPS 7.53 元；國泰證券及國泰投信單月及累計獲利續創同期新高，受惠經濟復甦及金融市場活絡，主要子公司均繳出亮眼表現。

