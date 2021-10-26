Bloom Energy獲45億美元超級大單 高力可望受惠

氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 與南韓 SK 集團簽訂價值高達 45 億美元氫燃料電池設備和服務，台灣相關協力廠高力 (8996-TW) 可望因此新合約受惠，早盤高力股價並攻上漲停鎖死。

Bloom Energy 受此消息激勵，股價飆漲 37.15%，創 15 個月來最大漲幅。

外媒報導指出，Bloom Energy 獲韓國 SK 集團旗下 SK Ecoplant 同意，將在三年內向該公司購買至少 500 MW 的系統電池，相當於未來三年此合約能貢獻 45 億美元營收。

SK Ecoplant 還計劃進行約 5 億美元的股權投資、並有一人進入 Bloom Energy 董事會，擴大雙方的合作關係。兩家公司還同意將於美國、南韓建立氫創新中心。

高力主管指出，在各國在積極開發替代能源同時，韓國對於氫能源的偏好度較高，也促成 SK Ecoplant 對於美國氫能源公司的先後執行多項採購及深度合作案，也樂觀 Bloom Energy 未來對台協力廠的加碼採購。

全球企業和政府都在尋求促進氫的應用，以替代發電廠、車輛和其他地方燃燒的化石燃料。儘管多數氫氣是由天然氣產生的，但也可透過再生能源的電解從水中產生。氫的燃燒不會產生溫室氣體，氫燃料電池能產生無碳電力。