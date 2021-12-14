世界節能日 矽品協助偏鄉國小全面更換LED燈具

日月光投控 (3711-TW) 旗下矽品精密與台中市偏鄉和平區和平國小合作，全面汰換校區老舊燈具，改為 LED 燈具，除有效降低學校電費外，也保護孩子視力，以防止傳統燈具常有的昏暗與眩光問題，提供優質明亮的學習環境。

矽品指出，今 (14) 日適逢世界節能日，透過實例結合 2050 淨零碳排時事，將節能減碳的精神扎根在未來主人翁心中，點亮了偏鄉孩子的未來希望，也讓守護地球從小開始。

因應極端氣候對人類所帶來的威脅，全球包含台灣已有 128 個國家宣示，2050 年達成淨零碳排，減緩氣候變遷，節能減碳也成為半導體業近年推行環境永續的首要課題。

矽品 2007 年就啟動節電措施，2013 年開始導入 ISO 50001 能源管理系統，持續在生產與廠務設備提升能源使用效率，透過數據量化分析出關鍵排放源為電力耗用，並針對節能進行有組織且持續性的對策改善，去年總節電量 28179 仟度，節電量相當於 14343 公噸碳排放量，約為 37 座大安森林公園碳吸收量。

在拯救地球刻不容緩的當下，邁向淨零從低碳到零碳做起，矽品精密環安衛處長莊欽傑表示，校園 LED 燈汰換是長期執行的計畫，未來優先以偏鄉小學作為服務對象，並將偕同專業人員到學校現場勘查學生主要活動區域，如活動教室、美術教室、圖書室、餐廳及檔案室等的照明狀況，並與校方共同規劃燈具的汰換。

矽品秉持社會共好的永續精神，連續 14 年關注偏鄉學校兒童學習照顧，今年 6 月疫情期間，和平國小有一半學童因各種因素須到校上課，但缺乏電腦而影響學習，矽品得知後在 3 天內快速捐贈全新平板到校，解決同學學習問題。

同時，也發現校區有照明不足問題，矽品因此將校園 LED 燈汰換計畫的首站選定在和平國小，施作時也考量施工影響教學品質，特地選定校外教學期間進行汰換作業。

矽品除拆除老舊燈具外，也重新檢查照明設備的電力線路狀況，確認都沒問題後，再依照計劃安裝新燈具及調整照明方向；在燈具選擇上，以保護孩子們的雙眼與兼顧環境永續出發，選定高效能、高經濟效益與高環保成效的 LED 燈，不僅耗電功率明顯降低，減少電費支出及碳排放量，且使用壽命較長可降低更換頻率，更重要的是不含有毒化學物質或有毒氣體，有效降低廢棄時對環境的負擔。

和平國小詹政宏教務主任表示，LED 燈裝上可明顯感受到教室照明比以前明亮許多，學生在燈光下閱讀書籍，不再有照明不足情況，也藉此良機跟學生們介紹節能減碳也能保護地球的重要觀念，學生們展露笑容，小小的手比出大拇指，汰換 LED 燈為偏鄉國小迎來光明新氣象，也為地球永續盡一份心力。