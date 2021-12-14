權證投資人一定要了解的 群益投資人買進金額TOP5

12/13（一）台股以 17,841.03 點開出，中間一度攀升至 17,919.35 高點，然而尾盤下跌，終場收在最低 17,767.60 點。觀察 13 日群益投資人買進金額排行，前五名皆為認購權證，其中，最熱門權證買進標的為 萬泰科 (6190-TW)。受惠於近期元宇宙、低軌衛星、電動車題材，線束廠－萬泰科旗下相關產品包括網路線、汽機車線、太陽能用線等出貨持續成長，11 月營收達 7.17 億元，月增 8.37％，年增 53.62％，創下單月新高，自 11 月起，萬泰科股價亦大幅飆漲，13 日收在漲停價 43.1 元。萬泰科群益 15 購 01 (726899) 13 日買進金額高達 566 萬元，大幅超過其他檔群益權證，目前該檔認購權證的價外程度約 4% 且剩餘天期逾 160 天，權證條件仍非常適合交易，建議投資人可以買進布局參與現股行情。此外，另一檔群益認購權證－萬泰科群益 13 購 01 (723259) 目前價內程度已超過 40%，深度價內權證由於價格變化與現股連動性高，會失去運用小資金、獲得高報酬的權證特色，且依照法規當價內程度超過 30% 之權證，券商得僅申報買價，此時若買進權證很可能買到由其他投資人所掛的偏高價格，因此也提醒投資人多加留意。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

了解更多權證資訊 權民最大網