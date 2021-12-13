Omicron病毒威脅小 美股強勁反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 全球市場評估變種病毒帶來的威脅有限，風險資產大多反彈，全球股市上漲 3.0%；

2. 美國職位空缺維持在高點，消費者信心指數優於預期，蘋果領漲美股，全週反彈 3.8%；

3. 德國新總理蕭茲上任，且新增確診速度放緩，然而歐洲部分國家卻因疫情惡化而加強防疫限制，壓抑歐股反彈幅度，單週反彈 2.9%。。

新興市場

1. 中國宣布降準兩碼以提振市場信心，政治局會議釋放穩定經濟的訊息，提振中國股市上漲 1.8%；

2. 儘管巴西國內 10 月份零售銷售狀況表現不如市場預期，然而，中國對房市管制放寬，使原物料價格止跌反彈，帶動拉丁美洲股市反彈 3.0%

3. 俄羅斯與烏克蘭衝突在即，帶來地緣政治不確定性，俄股下跌 3.4%。

債券市場

1. 市場風險避險情緒降溫，全球政府債券下跌 0.5%；美國就業數據樂觀，加上國會就提高債務上限達成協議，美國政府債券下跌 1.1%；

2. 疫情狀況緩解，能源、休閒娛樂產業高收益債券領漲，全球高收益債券上漲 0.7%。

原物料、匯率

1. 儘管原油庫存數據不利油價表現，但市場關注轉向疫情解封後需求回籠，帶動油價上漲 7.1%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/12/13（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/12/10）

資料來源: Bloomberg，2021/12/13（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/12/10）

三大市場關鍵事件及分析

1. 中國降準，並強調房地產健康發展

中國央行宣佈調降存款準備率 0.5%，中共中央政治局會議強調要滿足購屋者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性迴圈。預料房屋貸款與房地產企業貸款金額將回升，中國房地產業最壞時光已經過去。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/12/8。

2. 食品價格穩定，印度央行維持利率不變

印度食品價格年增率只有 1.8%，遠低於巴西的 11.7% 與俄羅斯的 10.9%，讓印度央行能夠維持利率不變。但食品價格穩定必須仰賴大規模的補貼政策，加上居高不下的油價，對印度財政不是好消息。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/12/8。

3. 通膨難回頭，人力房租都上漲

除了供應鏈短缺帶來通膨壓力之外，目前職位開缺居高不下，年輕人薪資成長快速，加上房價高漲的效果傳導至房租上漲，兩個因素對分別刺激企業成本與消費者物價上漲，而這兩個因素短期難消除。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/12/10。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/12/8。

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