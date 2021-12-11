美國11月高通膨符合市場預期 美債殖利率下滑

美國勞工部周五 (10 日) 公布 11 月通膨率創近 40 年新高，但大致已在市場意料中，這減緩聯準會 (Fed) 可能需要更積極緊縮貨幣政策的疑慮，美債殖利率開高後回落，終場大致收在平盤。

根據 Tradeweb 數據，美國 10 年期公債殖利率報 1.487%，從美國勞工部公布 CPI 報告之前的 1.518% 回落，略高於周四的 1.486%。

通常和利率預期同步變動的 2 年期公債殖利率，下滑 2.6 個基點至 0.660%。2 年期和 10 年期公債殖利率差距為 82.7 個基點，從周四的 83.8 個基點收斂。

美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.8%，略高於市場預期 6.7%，不含波動較大的食品與能源在內的核心 CPI 年增 4.9%，則符合預期。

整體 CPI 月增幅 0.8%，較 10 月的 0.9% 略降，但稍高於市場的 0.7%，核心 CPI 月增幅 0.5%，也較 10 月的 0.6% 略降。

RBC Capital market 的美國利率策略主管 Blake Gwinn 表示，這是一個非常高的通膨數據，但市場早有預期，應該已經反映在價格上。

Allspring Global Investments 資深投資策略師 Brain Jaconsen 說，市場原本擔心通膨率會衝得更高，實際數字令投資人安心一些。

美國公債殖利率往往隨通膨預期上升或下跌，原因是隨著通膨加速攀升，利息支付的購買力會受到侵蝕，而且通膨可能讓 Fed 調升短期利率，而影響短天期公債殖利率。

先前當 10 月 CPI 數據超過預期時，美國公債殖利率曾大幅上升，打消市場對通膨可能在央行沒有過多干預的情況下迅速自行消退的希望。

自此之後，影響債券兩大事態發展是新型變種病毒 Omicron ，以及 Fed 官員發出可能比預期更早升息的訊號。

兩種因素都壓低投資人對經濟成長與通膨的長期預期，並拉低美國 10 年公債殖利率，儘管緊縮貨幣政策的前景推升短期公債殖利率走高。