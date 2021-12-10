台積電11月營收1482億元寫歷史第三高 12月可望再登峰

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 11 月營收 1482.68 億元，月增 10.2%，年增 18.7%，寫歷史第三高；累計前 11 月營收約 1 兆 4320.33 億元，年增 17.2%。從財測數字推算，法人估，台積電 12 月營收將站穩高檔水準，並有機會再衝破 1500 億元、續創高。

台積電預估，第四季營收將達 154-157 億美元，續寫新猷，以 1 美元兌換新台幣 28 元計算，新台幣營收估達 4312-4396 億元，季增 4-6%，毛利率也將較第三季成長，維持 50% 以上，全年美元營收估將年增 24%。

外資看好，台積電在先進製程維持領先地位，加上高效運算等需求驅動，明年表現將大幅優於整體產業。

雖然近期傳出超微 (AMD-US)、高通(QCOM-US) 等大客戶，部分訂單將採用三星 3 奈米製程，但外資看好，台積電受惠高效運算商機，明年包括高通、輝達 4 奈米及 5 奈米訂單回歸，加上英特爾外包訂單及蘋果為 3 奈米首發客戶，先進製程市占率持續擴大，5 奈米市占率將達 9 成，3 奈米市占率上看 8-9 成。

對於近來各大半導體廠相繼投入資本支出擴產，市場憂心產能恐過剩，台積電董事長劉德音則強調，台積電資本支出是真的，尤其在地緣政治因素下，對其他公司提出的擴廠計畫都抱持懷疑。

英特爾執行長基辛格近來公開反對美國政府補助非美系業者前往投資，並說台灣非穩定的地方，炮火猛烈針對台積電，但據彭博引述知情人士報導，基辛格下周將訪問台灣與馬來西亞，並將拜會台積電高層，也凸顯英特爾企圖重奪產業領導地位的同時，仍需台積電先進製程技術奧援。