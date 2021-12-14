〈鈺創展望〉自研新品KOOLDRAM打入車用市場 已量產出貨

記憶體 IC 設計廠鈺創 (5351-TW) 深耕利基型記憶體報捷，自行設計研發 KOOLDRAM 產品已獲車廠採用，應用在儀表板，目前已開始量產，順利打入車用市場。

鈺創表示，KOOLDRAM 可在符合 JEDEC 標準定義下，大幅延長 DRAM 資料的保存時間，對於車用及 KGD 等高溫應用領域，尤其能明顯感受整體 DRAM 效能提升，也可採取異質整合封裝方式。

鈺創近年陸續布局多項記憶體創新解決方案技術開發，積極推動將記憶體產品異質整合落實於人工智慧 (AI)、5G、雲端運算、車用等領域。

除 KOOLDRAM 外，鈺創也針對 AI 時代大量微型終端裝置需求，推出全球第一顆採用 WLCSP 微型封裝技術的 DRAM 產品 RPC DRAM，為 Controller +DRAM 的完整方案，可應用在各類穿戴式裝置與行動裝置上的微型 AI 攝影機。

董事長盧超群表示，目前 RPC DRAM 拿到專利，已有包括車用市場等客戶測試中，他也強調，鈺創推動異質整合已 10 年，未來將從 IC 零組件廠商次系統提供者。

目前鈺創 DRAM 產品規格包括 SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4 與 LP DDR2，容量涵蓋 16Mb 至 8Gb，其中的 DDR2、DDR3 與 DDR4 高容量產品皆導入 2x 奈米先進製程量產，512Mb DDR2、512Mb DDR3、1Gb DDR3 與 2Gb DDR3 也已獲智慧音箱、機器人等 AI 終端裝置知名品牌採用。