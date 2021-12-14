〈鴻海攻量子電腦〉研究成果跨大步 開發更高效錯誤評估

鴻海 (2317-TW) 積極跨入量子計算領域取得重要研究進展，鴻海研究院發表為組成量子電腦的量子閘錯誤率提供一個簡單、快速的評估標準，使得容錯計算可以更加適用於實際的錯誤模型；後續會針對各種量子硬體平台，結合機器學習理論，持續開發更高效的錯誤評估協議。

鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修、研究員 Dr. Pedro Figueroa Romero、澳洲蒙納許大學與昆士蘭大學合作發表最新研究成果＂Randomised Benchmarking for non-Markovian Noise＂；謝明修表示，對於量子電腦內部的噪音刻畫以及容錯計算是量子計算研究所的一個重要研究方向。

Randomised Benchmarking 的研究多半建立在量子閘獨立性操作的兩個假設之上，分別是時間獨立性 (time independence) 及邏輯閘相互獨立性 (gate independence)；本研究主要貢獻在於拿掉時間獨立的假設，考慮更貼近真實系統的情形去刻劃量子電腦的噪音特性。

謝明修說明，邏輯閘相互獨立性是假設每個操作受到環境噪音的影響皆是相同，而時間獨立性則是假設在任何時刻所做的操作，只會受到當下系統狀態的環境噪音影響，與過去無關，亦即遵守馬可夫性質，但現在已經有越來越多證據表明這不符合實際情況。

研究成果也獲國際科研期刊 PRX Quantum 刊登，PRX Quantum 是由全球最大物理學組織－美國物理學會 (American Physical Society) 所創立，主要是因應近年量子技術領域蓬勃發展，刊載於 PRX Quantum 的研究，必須對量子領域有重要進展，如在該領域開創新的方向或是在不同子領域建立重要連結等。