〈貴金屬盤後〉鮑爾獲提名連任 美元飆漲 殖利率上升 黃金創3個月半最大單日跌幅

週一 (22 日) 交易，黃金期貨價格走低，創下逾 3 個月以來最大單日跌幅，係因美國公債殖利率上升且美元走強，令黃金以大跌開啟這因感恩假期而縮短的一週交易。

本週四美國市場因感恩節休市，週五也會提早收盤，

在白宮宣布，拜登總統已經提名鮑爾 (Jerome Powell) 連任 Fed 主席，並任命 Fed 理事 Lael Brainard 接任副主席。在該消息後，黃金價格大跌。

在提名後，ICE 美元指數上升約 0.5%，接近自 2020 年夏季以來最高水準。與此同時，公債殖利率上升也令黃金價格擴大下跌，因公債殖利率上升會削弱投資者對不孳息的大宗商品需求。10 年期公債殖利率自上週五 1.535% 上升至 1.62% 左右。

12 月交割的黃金期貨價格大跌 45.30 美元或 2.4%，收每盎司 1806.30 美元，為 8 月 6 日以來最大單日跌幅，令黃金觸及 11 月 4 日以來最低收盤價。

黃金連續第三日下跌，為 10 月 11 日止以來最長跌勢。

策略師指出，黃金跌破約莫 1835 美元的技術價值，這是黃金的關鍵支撐門檻，可能是週一拋售加速的原因之一。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 在每日報告中寫道：「在美股刷新高點，且在拜登總統提名鮑爾連任 Fed 主席後，美元飆漲，這令黃金受到懲罰。」

分析師表示，選擇鮑爾有助於維持市場貨幣政策的連貫性，並表明央行將持續削減購債，最終導向升息，這對黃金來說是長期阻力。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示：「這種連貫性很重要，因為這讓 Fed 加速縮表的前景大部分都保持不變，從而推動短期利率走高以及美元走強。」

美元走強會挫傷美元計價的大宗商品對海外買家的吸引力。

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