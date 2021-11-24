蔡明彰觀點：風向變了聯準會打通膨 5大高殖利率族群變黑馬

今天報告的主題是「風向變了 聯準會打通膨 5 大高殖利率族群變黑馬」。

萬寶投顧蔡明彰強調，擁擠的交易得不到市場的祝福。贏家與輸家的最大差別，輸家喜歡看新聞，追逐熱門題材股，套牢最高點，贏家理性挖掘產業看好，但價值低估股，底部佈局。

現今最熱門題材元宇宙，從 VR 的宏達電 (2498-TW)、鈺創(5351-TW) 到鏡頭的揚明光 (3504-TW)、中揚光(6668-TW)，LED 的光磊(2340-TW)、億光(2393-TW) 等，沾上邊無一不大漲。有人認為飆股可以複製，剛開始是如此，但大多數股票東施效顰，將元宇宙的風險推上風口。

中揚光 10 月 EPS 虧損，但 10 月低點來大漲逾 40％，布袋戲的霹靂 (8450-TW) 也是元宇宙概念股，10 月 EPS 虧損 0.16 元，前三季虧損 2.21 元，估全年虧 3 元，連續第三年赤字，最近曾連三天漲停，波段狂漲逾 6 成。

萬寶投顧蔡明彰強調，為什麼再去湊熱鬧追高元宇宙概念股，存在深不可測的風險，理由有兩個，同一個概念，當大家不知道之前是知識，當大家都知道後變常識。知識可賺大錢，常識賺小錢，既沒知識也沒常識就會賠大錢。

一開始多數人搞不清楚宏達電的 VR 裝置是進入元宇宙的工具，基本面虧損也照樣買單，股價大漲兩倍，在這個階段是知識賺大錢，現在無限上綱，每檔股票都是元宇宙，恐怕沒知識也沒常識了。

萬寶投顧蔡明彰強調，股市史上沒知識也沒常識的例子不勝枚舉，上市公司在 2000 年網絡泡沫前，炒作網路新經濟題材，當時市場多麼瘋狂，很多公司業務與網路無關，也在公司名稱後加上. com，結果股價大漲，泡沫越吹越大，許多公司佈建網路，思科為當時最大網路設備商，股價飆上天價，但擁擠的交易不僅得不到祝福，更隱藏殺機。

最後，網路泡沫，台股從 10,393 點暴跌到 3,411 點，重挫 67％，當然跌到屍骨無存是炒作網路概念的熱門飆股，順便一提，思科生產過多的網路設備，最後倒到海裡。

萬寶投顧蔡明彰強調，危機就是轉機，2000 年網路泡沫後看誰在裸泳，但也陸續出現臉書，谷歌、亞馬遜後來真正的網路巨擘，同樣未來元宇宙之後，在泡沫後也會誕生真正的龍頭。問題是現在投資人不分青紅皂白，抱著元宇宙概念股，是否有把握在未來元宇宙泡沫可生存下來？

其次，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 續任，他把打壓通膨列為首要任務，2022 年升息時點提前及次數增加，相當不利本夢比的元宇宙概念股，因為還沒有等到元宇宙落實在民眾生活之中，估值就得面對明年升息的嚴厲考驗。

看好 2022 年台股，若有 100 個理由，相信排在第一個理由是上市櫃公司高股息殖利率，預估明年上市櫃公司共計發放 2.4～2.7 兆元股息，以目前上市櫃企業合計市值 60 兆元，計算的殖利率逾 4％，然而虧損及高估值的公司不發股息或股息殖利率無法打敗升息，怎可能受到買盤的青睞。

注意盤面股王矽力 - KY(6415-TW)及權王台積電 (2330-TW) 近日的轉弱都與聯準會打壓通膨導致升息提早有關，美國 10 年期公債收益率已接近今年高點 1.7％，矽力 - KY 今年 EPS 估 66 元，以歷來配息率 20％計算，明年發放股息 13 元，殖利率僅 0.3％，遠低於 10 年公債收益率。

台積電週二 ADR 重挫逾 2％，因為未來一年估股息 10 元，600 元以上殖利率 1.8％，與 10 年公債收益率差距很小，因而股價承受壓力，相較聯電 (2303-TW) 估明年股息 2.6 元，殖利率 4％，股價抗跌。

有些人以為現在是財報空窗期，可以盡情做夢行情，未來幾個月 10 年期公債收益率恐飆到 2％水準，引來聯準會強力調整貨幣政策，美國等 6 個國家聯手釋出戰備儲油，但國際油價不跌反漲，就說明通膨情勢嚴峻超過想像。

萬寶投顧蔡明彰強調，現在並非財報空窗期，其實已在反映 2021 年全年 EPS，並且 2022 年發放多少股利，因此高殖利率個股將成未來盤面黑馬。

台股 2022 年高殖利率的重頭戲在 5 個部分。半導體的聯發科 (2454-TW)，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)，鋼鐵的中鋼 (2002-TW)、中鴻 (2014-TW)，金控的國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)，這五大族群依據今年獲利，是有條件高配息，而公司派的心態將直接反映在股利政策上。

聯發科去年 EPS 26 元，但配息 37 元，配息超過 EPS，公司派偏多，拿公積金配發股利，估計聯發科今年 EPS 67 元，明年發放 62 元股息，1,000 元的價位，殖利率逾 6％。IC 設計價位比聯發科低，但估計殖利率 6％以上，聯詠 (3034-TW) 今年 EPS 估 62 元，估股息 50 元，殖利率 10％，天鈺 (4961-TW) 今年 EPS 估 36 元，估股息 20 元，殖利率 8％，晶豪科 (3006-TW) 今年 EPS 估 19 元，估股息 10 元，殖利率 6％。

中鋼集團的股利政策偏多，要五毛給一塊。去年中鋼 EPS 0.05 元，卻配發股息 0.3 元，中鴻 EPS 0.37 元，也大方發放股息 0.3 元，中鋼構 (2013-TW) 去年 EPS 3.2 元，配息 2.8 元，配息率高達近 9 成。

中鋼集團表示，明年春節後鋼鐵需求動能再起，這個時點也大致是股利發佈，雙重利多可開始注意跌深低估的鋼鐵股，中鋼今年 EPS 估 4 元，估股息 3 元，殖利率 8％，是該公司史上最高殖利率。中鴻今年 EPS 估 4.6 元，估股息 3.5 元，殖利率逾 9％。

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