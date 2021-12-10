手機拉貨動能回升 聯發科11月營收450.39億元 寫歷史第三高

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 11 月營收 450.39 億元，月增 20.39%，年增 34.29%，累計前 11 月營收 4472.12 億元，年增 54.36%；受惠中國手機品牌拉貨力道回升，聯發科 11 月營收寫下歷史第三高。

依據聯發科財測，第四季營收達 1206-1311 億元，季減 0-8%，年增 25-36%，若以高標推算，聯發科 12 月營收仍有機會創下歷史新高。

聯發科近日推出最新旗艦手機晶片天璣 9000，與高通 (QCOM-US) Snapdragon 8 Gen 1 正面對決，儘管皆為 4 奈米製程，不過，聯發科主要交由台積電 (2330-TW) 打造，高通則委由三星製作。

外界看好，由於三星去年為高通代工的 Snapdragon 888 系列，曾出現過熱問題，製造工藝較落後，聯發科則藉由與台積電緊密合作，仍有機會略勝一籌。

此外，聯發科也將在下周四發表新晶片，市場傳言，該產品取名天璣 7000 系列，由台積電 4 奈米打造，進一步搶食中高階市占率。

展望後市，聯發科看好，隨著數位轉型加速，四大產品線包括手機、物聯網、智慧家居及電源管理晶片明年還會有不錯的成長，看好年營收 200 億美元就近在咫尺，依今年營收約 170 億美元推算，明年營收年增幅約 17%，挑戰續創新高。