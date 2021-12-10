11月金融風險指數微升 2022年最大挑戰在通膨

金融研訓院今 (10) 日發布 11 月金融風險指數 (TAIFRI)，新型變種病毒來勢洶洶，11 月指數較前月上升 0.3 回升至 98.1，是 2019 年 12 月疫情爆發前以來的次低，且已是連續兩個月回到國內疫情前爆發前的水準，研訓院表示，2022 年須密切觀察通膨走勢對整體經濟復甦的影響，若經濟復甦動能持續，如各國央行為控制通膨走勢而引導殖利率曲線趨陡，投資利差可逐步拉大，對於整體投資可能會帶來短空長多的影響

金融研訓院表示，今年前 9 月金融風險指數都在 99 上下起伏，10 月下滑至 97.8，但受到新型變種病毒 Omicron 來襲影響，11 月 TAIFRI 較 10 月上揚 0.3 回升至 98.1。

在股票市場部分，股市風險溢酬略降及本益比略升，綜合為風險上揚，研訓院說明，股市風險連續兩個月呈現微幅上升，惟近 9 月以來台股本益比從年初的 20 倍左右下滑至 14 倍左右，風險溢酬則從年初的逾 4% 成長至逾 6%，整體來看國內股市風險已較 2020 年緩和許多。

至於不動產部分，國內疫情穩定，帶動不動產交易熱絡，帶動房價成長，租金亦有所攀升，11 月住宅房價租金比雖仍為 2018 年 9 月以來次高，但已較 10 月小幅下滑。

此外，政策引導房貸核貸成數下降，本年度以來新增房貸核貸成數從七成左右降至 64% 至 66% 之間，五大行庫新增房貸利率亦從 9 月的歷史新低回升。

在商辦市場方面，國內疫情趨穩後交易量與交易價雙雙回溫，惟租金年增率自 2020 年第三季起已連續五季呈現下滑，尤以 A 級以上商辦租金年增率下滑較為明顯，使得商辦價格租金比呈現緩升的現象。

展望後市，國內疫情相對穩定、疫苗覆蓋率提升，加上我出口表現持續暢旺，國內需求逐漸回溫，台商陸續回台投資以及半導體、電動車、AI 等前瞻性產業的競爭力，儘管在 2021 年高基期下，且受到 Omicron 變種病毒疫情及國際資金寬鬆政策縮減預期影響，未來三個月國內股市仍正向期待。

另外，在不動產部分，銀行業者預估，民間資金短期內注入房地產市場的態勢持續，使得未來三個月高房價的情形可能還會持續一段時間，但業者也同時預估央行將再推出新一波房市信用管制，持續觀察對不動產市場產生的降溫效應，國內銀行業者預估房貸業務成長的力道將會減緩。