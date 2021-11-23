聯發科推WiFi 6新系列晶片 打造智慧家庭生態系

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (23) 日發表全新無線連網 SOC Filogic 130，其整合 WiFi 6、MCU、AI、藍牙 5.2 及 PMIC，也可額外整合獨立音訊數位訊號處理器，提供路由器等無線連網裝置製造商額外增加語音助理的選項，打造智慧家庭生態系。

副總暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，隨著市場對 AI 性能、能效和安全性需求不斷增加，先進 WiFi 6 和藍牙 5.2 將成為智慧家庭的標準配備，Filogic 130 採用高度整合設計，將先進運算單元和電源管理技術，整合在指甲般微型晶片，是各類物聯網 (IoT) 裝置的最佳選擇。

聯發科表示，WiFi 6 技術將成為連網裝置主流，公司提供廣泛的產品線，包括路由器、用戶終端設備 (CPE) 及物聯網裝置等，可讓大眾享受高速、低延遲、低功耗的優質連網體驗，也加速推升 WiFi 6 生態系普及，帶動新一波的無線創新契機。

聯發科補充，該晶片支援 1T1R WiFi 6 連網、2.4GHz 和 5GHz 雙頻段，以及目標喚醒時間 (TWT) 等先進功能技術，同時支援先進 WiFi 和藍牙抗干擾共存，使用者即便同時使用 WiFi 跟藍牙連網，仍可享有穩定的連網體驗。

語音處理方面，Filogic 130 整合 HiFi4 數位訊號處理器 (DSP)，以支援遠場語音處理，並具備麥克風即時喚醒功能，能偵測語音活動，可隨時用關鍵字 (wake-up word) 啟動。