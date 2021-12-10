被客戶追著搶船 慧洋-KY明年船舶換約租金估漲25%

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (10) 日召開法說會，營運長趙子隆指出，目前已經在談明年上半年的換約，「被租家追著跑搶著要船」，由於明年仍將有 60 艘將換約，初估租金漲幅可再成長 25%，光是換約有助推升營收約 7%。

慧洋財務長薛亦駿說明，今年新船毛利已達 53%，在散裝市況仍處熱絡情勢下，預期明年將交的 6 艘船舶，毛利率可達 75%。

另一方面，慧洋今年換約共 69 艘船舶，整體租金上漲幅度約 70%，有助帶動營收成長近 20%，而明年仍將有 60 艘將換約，預估租金漲幅可再成長 25%，將推升營收約 7%。

薛亦駿認為，今年至今市況仍相當熱絡，並沒有回檔的跡象，進入明年後，供過於求的狀況應不會發生，不過也提醒，漲的越高跌的就越低，運價大起大落不見得對市場好。

另外，對於股利政策，薛亦駿說明，過去有資本支出、減債或改善財務需求，但仍會追求讓股東分享業績成果。

而在船隊布局上，慧洋受惠長久和日本造船廠維持穩定訂船的友好關係，在市場普遍訂不到新船的情況下，仍有機會積極採購節能船舶，今年董事會已通過新造船訂單共 11 艘。

目前慧洋旗下船舶總數高達 134 艘，平均船齡為 7 年，穩居散裝龍頭。