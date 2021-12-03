慧洋-KY 11月營收略較上月下滑 全年仍有望賺1股本

由於中小型船舶指數修正，散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (3) 日公布 11 月合併營收為 20.32 億元，月減 2.64%，年增 92.68%，仍是歷史次高，僅次上月。法人估，慧洋全年可望首見賺超過一個股本。

慧洋 11 月自結稅前盈餘 9.91 億元，年增 1234%，每股稅前盈餘 1.33 元，前 11 月慧洋稅前盈餘 71.7 億元，每股稅前盈餘已達 9.61 元。

慧洋指出，近期中小型船舶指數受大型船影響，10 月下旬進入階段性回檔，使市場觀望氣氛濃厚，旗下部分與指數連結船舶受影響，造成 11 月營收小幅修正。

不過，慧洋強調，11 月每日平均收入仍維持平穩，營業利益率高達 53%，展望 12 月，租家和貨主未來仍有出貨壓力，預料本月運價指數可望回穩。

展望明年，由於更嚴格的環保新規即將上路，包括船舶效能指數 (EEXI) 和營運碳強度指標 (CII)，慧洋認為，此將影響市場上 80% 的船舶，所幸旗下擁有最多艘和最大比例的節能船，反而可望因此成為海上運輸的最大贏家，持續樂觀看營運成長動能。

截至 11 月底，慧洋總船隊數達 134 艘，預計明年新船舶再交 6 艘。