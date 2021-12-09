裕隆旗下二款充電系統亮相 強攻電動車充電版圖

裕隆集團宣布，旗下裕電能源品牌「YES! 來電」於 2021 國際能源周和台北國際建築建材暨產品展中，展示二款電動車充電重量級解決方案，分別為「Go 電綠能移動充電站」和「智慧型匯流排充電系統」，搶攻建商、商用車市場。

裕電能源說明，Go 電綠能移動充電站是與鐙鋒公司合作，將車光電和氫能源結合，開發出業界第一款移動式充電設備，可解決電力基礎設施不完備問題。

裕電進一步指出，Go 電綠能移動充電站主要可提供業者臨時對電動車充電服務的需求，可用於如建商接待中心，未來也能應用在道路拖吊，在高速道路上救援電動車輛臨時補電等，藉此擴展電動車充電服務網絡。

而智慧型匯流排充電系統，則是裕電與華新麗華旗下華貿電機合作共同推出，為解決住大樓和停車場單一場域大規模建置充電樁數量需求而設計，由於可模組化施工，可有效降低人力和充電樁須電纜拉線的時間成本，業主也可遠處控制充電樁電源啟動、電力監控安全管理需求。

裕隆強調，裕電能源以推動綠能永續為經營方向，推廣充電服務品牌「YES! 來電」，此次除了與合作夥伴們共同展出二項重量級解決方案，太陽能光電事業截至 11 月底累計建置超過 82 座電廠，總體發電量高達 3,025MW，投入近億元資本，未來將在太陽能光電和電動車充電業務上積極推進。