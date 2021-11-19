金仁寶集團擬在北士科園區建新總部 估2026年前完工啟用

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (19) 日公告，透過旗下新設子公司金仁寶總部資產開發股份有限公司，以投標權利金約 81.99 億元，得標台北市北投區軟橋段 91 地號 (T16 街廓) 地上權，將規畫在北投士林科技園區內新建集團營運總部大樓，預期 2026 年前完工啟用。

仁寶表示，配合台北市標案規定，與集團公司康舒 (6282-TW) 分別出資 5.25 億元、2.25 億元，共同合資成立「金仁寶總部資產開發股份有限公司」，持股各約 70%、30%，並由其參與北市府北士科園區 T16 街廓地上權標案。

台北市今日完成北士科園區 T16 街廓市有土地設定地上權案審標，確定由仁寶集團以投標權利金 81.99 億元得標，溢價約 81.2%，取得土地面積約 4.5 萬平方公尺地上權 50 年，仁寶表示，將興建集團營運總部。

仁寶說明，現有內湖總部為 1999 年自建，但隨著近年員工人數不斷攀升，目前在內湖總部周邊已租用多個廠辦空間，考量員工人數眾多、集團未來整體規劃，決定由集團另建總部大樓，根據規劃，預計年底前完成簽約後進行施工興建，並在 2026 年前完工啟用。

營運方面，仁寶認為，第四季供應鏈料況持續緊張，加上第三季筆電出貨優預期，估本季出貨僅能持平或較上季約 1540 萬台小幅成長，全年成長 10-15% 目標則可望達標，非筆電同樣因第三季基期較高，估第四季成長放緩，但看好車電、智慧型手機等產品動能。