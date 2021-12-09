半導體需求強 旭然11月營收創新高

自有品牌過濾大廠旭然 (4556-TW) 今 (9) 日公告 11 月 營收以 5721 萬元，創單月新高，主要受惠半導體、電子等客戶拉貨持續強勁帶動，旭然並計畫在雲科二廠再擴充熔噴濾膜材料產能。

旭然 11 月營收 5721 萬元，創新高，月增 19.21%，年增 48%，累計前 11 月營收為 5.32 億元，年增 14.14%。

旭然主管表示，受惠旗下 Filtrafine 自有品牌在台灣、美國地區訂單表現保持強勁動能，半導體供應鏈族群相繼加大資本支出進行新廠擴建、拉升產能，加速集團遞延訂單認列進度，挹注 11 月旗下濾心及濾袋等工業液體過濾耗材產品銷售較去年同期大幅成長 12％。

另外，加上越南新廠液體過濾耗材、PP 短纖材料等產品銷售放量，推升 11 月營收繳出單月新高，並年增 48％。

根據工研院產業科技國際策略翻展所 (ISTI) 發布最新報告，預估 2021 年台灣半導體產值將達新台 幣 4.1 兆元，創歷史新高水準，2022 年台灣半導體產值進一步擴大至 4.5 兆元。

旭然主管指出，全球半導體產業積極擴充先進、後段製程，半導體產業屬於用水量大產業，在半導體製程超純水使用量為一般電子零組件製程用水的 10 倍，旭然看好半導體供應鏈在地化、以及國際半導體業者加大綠色環保製程趨勢，隨著全球半導體產業積極擴充產能趨勢下，有望創造旭然中長期營運良好成長前景。

旭然在台灣雲林科技園區二廠熔噴濾膜材料產線已進入試量產階段， 並開始小量供應客戶訂單需求，規劃第四季進行第二階段熔噴濾膜材料產能擴增。

旭然 2021 年前三季稅後純益 763 萬元，年減 73.4%，每股純益為 0.18 元。