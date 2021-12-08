「新債王」岡拉克：隨著Fed加速減碼 金融市場將面臨震盪

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 認為，隨著美國聯準會 (Fed) 將加速退出量化寬鬆政策，然後轉向升息，金融市場將會迎來「巨大的風浪」。

岡拉克建議，應密切關注高收益債券市場，這可能會是未來風險資產「礦坑裡的金絲雀」，將發出領先預警訊號。

岡拉克表示，由於債務水準在疫情期間飆升，借貸成本的增加勢必對經濟成長造成阻力。當短期利率超過 1% 時，就可能會出現問題。隨著殖利率曲線趨於平緩，債券市場已經出現不利的跡象。同時，目前的殖利率曲線又處在歷史低點，也使得殖利率曲線趨平成為令人擔憂的雙重訊號。

岡拉克也說道，Fed 主席鮑爾將經濟描述為強勁，但卻不足以支持在此時升息，原因是經濟成長的狀況實際上很弱，是得到了前所未有的人為刺激支撐。

岡拉克曾表示，經濟刺激措施推動了美國 GDP 的反彈。隨著經濟在 GDP 的基礎上反彈，貿易赤字也大幅增加。貿易赤字增加佔了 GDP 幾個百分點，這並不是真正的 GDP。

他認為，消費並不是真正的經濟，相反，經濟與生產有關。當消費者用紓困金購買亞洲生產的商品時，它顯示為 GDP，但實際上是亞洲 GDP，是美國的消費。所以經濟其實並沒有那麼強勁。從數學上來說是正確的，但實際上，這是中國的生產力。

他也透露，自己目前沒有持有新興市場股票，但是他正在尋找重大機會，預計相關類股有望超過美股表現。