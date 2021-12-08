富國銀行：隨著企業恢復正常化 違約率正觸底回升

據報導，富國銀行 (Wells Fargo) 執行長 Charles Scharf 在週二 (7 日) 表示，隨著企業逐步從疫情危機恢復正常化，各地央行醞釀收緊刺激政策，貸款違約率開始從疫情期間的低點觸底回升。

Scharf 在一個金融服務會議上表示，與上一季相比，該行已經開始留意到企業拖欠率緩慢增加。

事實上，在去年疫情期間，銀行業為了潛在的違約潮都已紛紛做好了準備，不過受益於美國政府的財政刺激措施和貨幣寬鬆政策，企業避免了大規模的破產。根據數據顯示，美國銀行的企業拖欠率處於數 10 年來的低點。

Scharf 認為，由於資金流動性充裕，以及勞動力需求，將會為市場提供一段時間的緩衝，但隨著明年企業恢復正常化，相信違約率不會一直處在目前的低水平。

有部分市場策略師認為，勞動力短缺可能是企業面臨最棘手的成本風險，且缺工問題恐在未來幾季繼續為企業帶來困擾。

Frost Investment Advisors 投資長 Mace McCain 表示，考慮到變種病毒在重啟經濟的過程中半路殺出，進而干擾復甦進程，他認為勞動力短缺的影響還沒完全反映出來，且可能會在未來幾季慢慢浮現。

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高盛 (Goldman Sachs) 策略師也在一份報告中稱，雖然供應鏈和原物料價格已浮現改善的初步跡象，但對許多企業來說，勞動力吃緊仍會是未來幾年必須面對的挑戰。