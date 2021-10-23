新債王岡拉克：通膨非短期現象 明年仍將高於4%

有華爾街「新債王」之稱的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 周五 (22 日) 表示，今年通膨可能會維持高檔，至少 2022 年都將在 4% 以上。

岡拉克表示，現階段房屋成本、工資上漲帶來壓力， 目前的通膨狀態並非暫時性的，很可能持續到未來。

岡拉克說：「我們幾乎肯定 2021 年底 (物價漲幅) 將落在 5 字頭，接下來還會更高，主要源自於能源上漲。展望未來，2022 年通膨率則將維持在 4% 以上。」

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達到 5.4%，其中食品、能源成本出現 30 年來最大漲幅。聯準會 (Fed) 主要衡量通膨指標、個人消費支出指數 (PCE) 的年增率為 3.6%，遠高於央行 2% 的目標。

Fed 官員堅稱，目前的價格上漲是短暫的，主要來自供應鏈衝擊、商品的異常需求而非服務需求，再加上勞力短缺，預估通膨將是暫時性現象，將逐漸回落。

雖然岡拉克承認，諸如木材等原物料的上漲是暫時的，但主要漲幅因素都是長期的，其中一個是房屋成本，該成本約佔 CPI 的 30%，美國房價今年一直在持續走升。

岡拉克表示：「幾乎可以肯定，由於房屋部分的上漲，或許還有工資上漲，未來將出現持續的高通膨，這將使實質利率轉為負，債券投資毫無吸引力。」