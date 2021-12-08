〈台股盤中〉權值、中小型股交叉掩護 帶量衝上17988逼近萬八關卡

台股今 (8) 日大盤量能增溫，全場預估成交值逾 3800 億元，市場專家認為，台股資金沒有退場，現階段由權值股、中小型股交叉掩護，指數盤中一度衝高到 17988 點，逼近萬八，可望持續挑戰歷史高點 18034 點。

台股今天早盤在美股大漲作收激勵下，早盤集中市場以 17845.06 點開出，最高衝到 17988.88 點，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股指數高檔震盪整理，未見資金退場，量能增加且個股換手積極，有助大盤向上突破歷史高點。

證券分析師黃漢成指出，大盤主流仍在「元宇宙」概念股及光學元件類股，包括華晶科 (3059-TW) 盤中攻上漲停，顯示外資看好蘋果在電動車、元宇宙的布局，吸引市場資金進場，台股今天更跨越 11 月中波段高點，預估進一步換手後，將再挑戰歷史高點。

台股權值股表現方面，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 今天盤中以平盤震盪為主，大立光 (3008-TW) 小漲站上 2000 元大關；類股中，石英元件族群在整理之後，今天包括晶技 (3042-TW)、加高 (8182-TW)、希華 (2484-TW)、台嘉碩 (3221-TW) 在盤中急攻，類股表現與光學族群同樣整齊。