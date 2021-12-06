【台股龍捲風】元宇宙位速又漲停 電動車精星拉尾盤 集團股排隊噴出

受到 Omicron 利空干擾，加上 FED 主席釋出可能加快縮減購債訊息影響，上周五美股四大指數齊跌，NASDAQ 更是重挫 295.85 點 (-1.92)，對應至台股肯定開盤對電子股不利，所幸【運輸】【金融】撐盤，加權還一度拉至平盤上，表現就是強勢！符合 12 月份集團作帳行情！

外資賣超 78.5 億元，投信賣超 1.38 億元，自營商賣超 8.72 億，美股回檔，台股開盤壓力較重，盤中回測月線，又拉上來！本周還會驚驚漲嗎? 永誠投顧徐照興分析師表示，加權指數日 KD 持續黃金交叉，周 KD 也黃金交叉 (留意下周是否突破 80 軸，變成高檔鈍化盤)，代表短線多，中線也多！！！而 OTC 等中小型個股也慢慢上來，準備挑戰 229.52 點目前尚無敗象，持續看好！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更)

https://youtu.be/ib26M7DcWSs

接下來就是續追蹤之前追蹤的個股:

#矽晶圓: 台勝科 (3532-TW) 波段上漲 92% 最為強勢，緊接者合晶 (6182-TW)，波段上漲 62%，中美晶 (5483-TW) 環球晶 (6488-TW) 沒漲到，就是機會！而環球晶在第三代化合物半導體布局有成，預期會在 12 月 21～23 日參展國際光電大展，展示氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等研發成果及產品項目，後續仍可留意同集團投信買較多的中美晶 (5483-TW)！

再來看美國的 TESLA，10 月 25 日的大量區，在美股震盪的情況下，看能不能有守！週五 tesla 大跌，尚未跌破，車用概念股持續看好！

#電池股

寧德時代 (陸股) 歷史高檔震盪，AES(6781-TW) 小回量縮回測月線，而美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) 在 tesla 大跌下今日還能如預期小漲，慢慢有回穩趨勢，而華新集團股 8183 精星，如預期高檔震盪，震盪 2 天後！今日馬上量縮拉尾盤，籌碼仍安定，代表震盪還可留意！

#第三代半導體: 嘉晶 (3016-TW)，在 20MA 出現強力支撐下，以黑馬之姿 連續噴出，持續高檔震盪，目前分盤交易，大戶不易進出，但相對的籌碼也較穩定，而若嘉晶 (3016-TW) 不斷衝高的話，漢磊 (3707-TW) 就有機會跟上，而光磊 (2340-TW) 富采 (3714-TW) 也還沒漲完，今天也都能收小紅！

#整流二極體: 德微 (3675-TW) 週五漲停，今天出量震盪，持續看好，強茂 (2481-TW) 、朋程 (8255-TW) 留意比價效應！

然後就是我們提早佈局的 #元宇宙 概念股：新的元宇宙大眾控 (3701-TW) 連續噴出後，今日壓回量縮，防守可設 11 月 30 日跳空缺口，再來新的智晶 (5245-TW)，今續噴的，代表題材仍圍繞在元宇宙上，今日亞信 (3169-TW) 、九暘 (8040-TW) 攻擊火力強，位速 (3508-TW)籌碼較輕續拉漲停，威盛 (2388-TW) 、宏達電 (2498-TW) 、威鋒電 (6756-TW)持續看好，而中光電 (5371-TW)11 月 11 日大量區有守 、揚明光 (3504-TW)、 凌陽創新 (5236-TW) 、凌陽 (2401-TW)、 凌通 (4952-TW) 震盪看好！喜歡大規模波段操作的人，可來 TG：https://t.me/imoney168

近期隨者 5G、TESLA、元宇宙、低軌衛星等題材，大家賺翻了，今天行情大漲，可留意「集團作帳股」，相關個股都已放在 FB 社團。

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今日雖下跌 8 點，但 OTC 卻是上漲，漲停板家數更是高達 39 家，代表大家都有機會，若變種病毒利空反應完畢，相信很快的行情又會震盪再走高，好好把握 12 月份的行情。

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