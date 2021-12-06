台股量縮價跌 短線先看季線、萬七支撐

台股今 (6) 日持續震盪，盤中開低走高後，最終仍量縮走跌，尾盤小跌收在 17688.21 點，投信認為，台股短線先觀察季線至萬七的支撐，只要指數沒有失守萬七大關點，年底有機會在作夢行情的加持之下，挑戰歷史新高點位。

從基本面來看，PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台灣 11 月製造業 PMI 指數攀升至 59.5，主要是受到新增訂單與生產指數雙雙回升站上 60 帶動，且連續 17 個月擴張，顯示國內景氣仍續揚。

在產業部分，葉獻文說，根據國際半導體產業協會最新公布，第三季全球半導體製造設備出貨金額高達 268 億美元，季增 8%，年增率達 38%，已經連續五季創下歷史新高。

而台灣又是全球半導體產業重要供應鏈，受惠晶圓龍頭大廠等持續投入資本支出，台灣半導體製造及設備出貨金額達 73.3 億美元，季增幅高達 45%，年增率更是突破五成來到 54%，相較第二季為全球第三大市場，本季台灣已經正式擠下中國、韓國，一舉躍居全球最大市場。

葉獻文認為，美股近期震盪，不過台股在半導體護身與航運權值股買盤進場之下，推升台股逆勢走高，在全球股市中表現相對亮眼，上週指數一度站上 17781.14 點，不過因為變種病毒疫情反覆，影響全球股市波動，建議短線先觀察季線至萬七的支撐，只要指數未重挫失守萬七大關點，年底前在作夢行情的加持之下，仍有機會挑戰歷史新高點位。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示。近期台股走勢相對震盪，主要是受到市場對於美國升息步調可能加快的預期，反應較之前來的更為強烈，加上新型變種病毒出現的干擾，都讓原本對後市偏向樂觀的台股又出現波動。

展望後市，蕭惠中指出，在資金動能方面，隨著時序開始進入年底長假，交投多少可能受到外資放假等影響而相對清淡。此外，雖近期仍有如市場對聯準會升息步調的預期心理、新變種病毒的出現等狀況。

但整體而言，對台股基本面的看法並未受相關雜音而改變，仍正向看待，至於題材上，包括半導體、供需相對吃緊的次產業或題材等，仍是可優先布局的選項。



