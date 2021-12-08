〈台股盤前〉費半飆漲、台指期夜盤大漲132點 今挑戰萬八大關

美股四大指數周二全面收高，費半更飆漲近 5%，包括台積電、聯電、日月光投控 ADR 皆強勢表態，激勵台指期電子盤上漲 132 點，市場看好，台股今 (8) 日在電子股帶頭下，除了挑戰前波高點 17986 點，也蓄勢挑戰萬八大關。

費半成分股今日幾乎全漲，輝達 (NVDA-US) 上漲 7.96%、Marvell(MRVL-US) 漲 7.12%、艾司摩爾 (ASML-US) 漲 6.56%，台股 ADR 如台積電 ADR(TSM-US) 勁揚 2.67%、日月光投控 ADR(ASX-US) 也飆升 5.88%、聯電 ADR(UMC-US) 大漲 4.15%。

財政部公布 11 月進出口統計，單月出口值 415.8 億美元，不僅連續 17 紅，更創下單月新高，累計前 11 月出口值更跨越 4000 億元大關，達 4057.5 億美元，年增 30%。

另外，台灣與美國昨日宣布共同建立台美科技貿易暨投資合作架構 (TTIC)，鎖定半導體、5G、電動車等三大領域，促成雙方進一步合作；三大領域中，台積電、環球晶、聯發科、鴻海、貿聯 - KY 等指標台廠均已在美落地，與美國官方及當地企業關係密切，可望優先受惠。

展望台股，由於台灣今年以來經濟基本面佳，加上市場表現穩健，資金近日不斷湧入台灣，台股量能也放大，市場看好，在年底作帳行情帶動下，加上各家法說釋出正面訊息，台股仍有高點可期。