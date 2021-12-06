台股11月強漲 外資淨匯入近1700億元 明年回補買超機率高

台股 11 月蓄勢挑戰 18000 點，最高衝到 17986 點，單月強漲 2.59%，連帶也吸引外資大舉匯入，據金管會今 (6) 日統計，外資 (含陸資) 11 月淨匯入約 61 億美元 (折合新台幣約 1691 億元)；投信法人表示，外資已經連兩年站在賣方，明年外資回補機率增加，可提前押寶年終行情。

據金管會統計，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人 11 月累計淨匯入約 60.98 億美元；陸資累計淨匯入約 0.02 億美元，合計約 61 億美元 (折合新台幣約 1691 億元)。

拉長時間來看，從今年以來至 11 月底，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約 162.99 億美元 (折合新台幣約 4519.4 億元)；陸資累計淨匯出約 0.09 億美元 (折合新台幣約 2.5 億元)。

今年以來，外資累計淨匯入約 2248.04 億美元（境外外國機構投資人累積淨匯入 2,246.32 億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入 1.72 億美元）。

反觀外資對台股的操作，今年以來持續賣超台股，截至 11 月底，累計賣超上市股票約 5204.36 億元、累計賣超上櫃股票約 369.13 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文說，外資已連續兩年大幅賣超台股，但賣超理由非看壞台股基本面，而是外資在台股上漲後的配置必須維持一定比例權重，因此調節持股；外資連兩年站賣方後，明年見到外資回補的機率相對提升許多，一旦外資回頭，屆時將成為台股資金面相當有利的因素，進而吸引資金持續參與這波作夢行情至明年第一季。