晶圓雙雄漲幅回吐 台股萬八關前躊躇漲35點收17832點

費城半導體指數周二大漲近 5%，創歷史新高，晶圓雙雄 ADR 漲勢也相當強勁，台股今 (8) 日開盤一度大漲逾 190 點，直逼萬八大關，航運、生技躍居盤面多頭指標，但買盤追價力道有限，晶圓雙雄終場漲幅回吐，指數漲點收斂至 35.5 點，收在 17832.42 點，成交值 3673.37 億元。

櫃買指數終場上漲 1.98 點或 0.87%，收在 229.85 點，成交值 1179.14 億元，上市櫃成交值合計 4852.51 億元。

台積電今天開高走低，早盤一度漲逾 1%，來到 614 元，午盤拉回平盤附近遊走，終場跌近 1% 收 602 元；聯電早盤勁揚 2.5%，午盤同樣漲勢收斂，收平盤 66.5 元；聯發科扮演撐盤主帥，勁揚近 3%，收 1095 元；日月光投控 ADR 飆漲近 6%，今天台股現貨延續強勢表現，終場收漲近 3%。

其他電子股互有漲跌，股王矽力 - KY 強彈逾 4%，收 4385 元，聯詠、研華力守在盤上，但華碩、鴻海、台達電、南亞科、國巨等指標股則震盪走低。

BDI 指數連續 9 個交易日走揚，累計單周漲幅超過 11%，散裝航運股今天獲得買盤青睞，四維航一度衝上漲停板，達 50.3 元，中航、裕民、台航、慧洋 - KY 也表現強勢；貨櫃三雄中仍以萬海表現突出，漲逾 3%，長榮則翻黑作收；航空雙雄的部分，長榮航勁揚近 3%，華航則陷多空激戰，在平盤上下震盪，終場收小紅。

高端疫苗近來在國際上頻傳好消息，不僅獲注資 230 萬美元執行疫苗混打臨床試驗，更傳出被 WHO 直接冠名，帶動股價直奔漲停，達 279 元，創波段新高，大股東基亞、云辰母以子貴隨之漲停，負責原液生產的台康生技一度勁揚 9%，生技股躍居盤面人氣指標，包括杏國、浩鼎、合一、中天、中裕、永昕等新藥族群，均獲買盤點火。