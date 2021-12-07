鴻海轉投資富智捷 首席技術長由徐宏民出任

鴻海 (2317-TW) 旗下富智康子公司 MobileDrive 富智捷今 (7) 日宣布，首席技術長將由「NVIDIA AI Lab」計畫主持人、台大資工系教授徐宏民 (Winston Hsu) 出任，並射出數位轉型三箭，包含生態系、可擴展性、AI 與軟體，將加速翻轉汽車產業。

鴻海表示，徐宏民擁有十餘年產學背景與新創經驗，專注在電腦視覺、機器學習等 AI 技術，曾開發世界級頂尖人臉辨識、3D 電腦視覺技術，率領團隊開發出世界首創的可解釋性 AI 新技術，更為全球 20 個頂尖實驗室之一的「NVIDIA AI Lab」計畫主持人。

自 2018 年起，富智康便與徐宏民的團隊開啟密切產學合作，進行前瞻 3D 電腦視覺技術提昇車輛感知能力，在徐宏民正式出任 MobileDrive 技術長後，將持續優化 AI 技術，並應用於智慧座艙 (Smart Cockpit)、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與車聯服務 (Connected Services) 的三大產品。

徐宏民表示，未來 MobileDrive 將以 AI 結合軟體 (AI+ Software)、可擴展性 (Scalability)、生態系 (Ecosystem) 為三大發展核心，協助車廠在汽車產業的快速變革中，AI 以及數位化。

徐宏民進一步指出，根據三大核心，MobileDrive 將持續發展 AI 結合軟體之前瞻技術，並將富智康通訊技術快速引進汽車產業、各式汽車品牌，甚至每位使用者的家中。

此外，MobileDrive 更將建立一個完善生態系，讓所有車廠、品牌與個人，甚至是維修廠皆可透過其中 AI 與 IoT 技術來集中獲利。