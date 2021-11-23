鴻海與Stellantis合作新進展 合資富智捷取得汽車安全認證

鴻海 (2317-TW) 集團旗下富智康與汽車大廠 Stellantis 合資的 MobileDrive 富智捷，正式獲得汽車功能安全 ISO 26262 證書，未來將遵循 ISO 26262 開發，確保智慧座艙、智慧輔助駕駛應用等產品功能安全性及可靠性，提供一體化解決方案。

MobileDrive 董事長黃聖傑表示，ISO 26262 有助車用電子廠商提升功能安全開發實力的認證標準，通過取得 ISO 26262 功能安全最高等級 ASIL D 流程體系認證，是重要里程碑，也是對 MobileDrive 研發能力的認同。

據了解，隨著電動車與車聯網的快速發展，軟體過程改善及能力決定 (Automotive SPICE) 流程及功能安全 (ISO 26262) 一直是車廠與供應商關注的主要議題，通過 ISO 26262 認證是進入市場的基本門票。

ISO 26262 的範疇涵蓋汽車產業中電子元件及電子設備的產品完整生命週期，稱為安全生命週期 (Safety lifecycle)，包括初期安全概念、系統開發、軟硬體開發、生產、營運、維修及報廢階段皆有相應的要求。ISO 26262 建構了一個全面性的安全設計流程，以確保整個安全鏈 (safety chain) 的功能安全性。