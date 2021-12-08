我國11月CPI年增幅飆上2.84% 創近9年新高

主計總處 7 日公布 11 月消費者物價總指數 (CPI) 年增幅高達 2.84%，創 2013 年 3 月以來最大增幅，主計總處說明，主要是因國際油價居高且比較基期低的影響，加上水果、機票、蔬菜、外食費、房租和肉類價格上漲所致，若扣除蔬菜水果，漲 2.26%，再剔除能源後的核心 CPI 漲 1.49%。

主計總處說明，油價、蔬菜、水果、外食費和機票等影響 CPI 漲幅的占比約 6 成，造成物價上漲力道增強，不過，目前沒有通膨現象。

圖表：主計總處提供。

11 月 7 大類中仍以交通及通訊類漲 7.16% 最多，主要是因油料費上漲 35.80%，機票價格漲 13.38%，惟通訊設備價格下跌 7.36%，抵銷部分漲幅。

而食物類漲 4.68%，則是因天候影響，水果及蔬菜價格分別上漲 24.74%、12.91%，加上蛋類、肉類和外食費各漲 9.53%、5.16% 和 1.65% 所致。

而住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲 5.39%、2.79% 和 1.02%，使居住類漲 1.60%。

若按商品性質別觀察，商品類上漲 4.57%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 漲 6.99%，是民眾對物價高漲的感受更明顯的原因。半耐久性消費品漲 1.57%，耐久性消費品僅漲 0.84%；而服務類漲 1.36%，其中運輸費、外食費各漲 6.94%、1.65%。

與鄰近國家相比，前 10 月我國 CPI 漲 1.81%，南韓漲 2.2%，新加坡漲 2.0%，香港漲 1.5%，中國漲 0.7%；而前 11 月我國漲 1.91%，南韓漲 2.3%。