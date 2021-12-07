美西塞港近百艘創新高 業者：短期難緩解

穆迪 (Moody's) 周一 (6 日) 發布報告直指，航運獲利高點已過，海運未來 12 至 18 個月展望將由正向轉為穩定，對此，國內海運業內人士提到，目前美國洛杉磯塞港已高達 96 艘史上首見，能否在明年第一季前消化完是很大的問號，後續還有碼頭工會罷工風險，及內陸運輸供應鏈能量不足的結構性問題，難說海運市況高點已過。

業內人士指出，洛杉磯外海塞港船舶，前所未見還要排到 40 海浬外的太平洋。

再者，儘管在當局推動下，碼頭工人、卡車司機略有增加，但內陸運輸基礎建設有限，倉儲位置不足，造成貨櫃車板架有多達 3 分之 1 卡住，因此，是否能在明年第一季就完卸所有塞港船舶，是很大的問號。

此外，代表美西港 1.5 萬名碼頭工人的工會，日前拒絕資方續簽 1 年勞資協議的提議，不排除未來有罷工可能性，也是一項變數。

就長遠來看，疫情更加催化電商需求的發展，業內人士認為，長期跨境貨量增長應無虞，但海運整體供應鏈的碼頭作業能量、拖車數量、板架數量和倉儲空間要增加，都需要一段比較長的時間。

從船舶供給面來看，儘管大型航商陸續有新船將交付營運，但並非因此即快速增加供給艙位，在新船交付同時，不符合環保新規的舊船也會陸續淘汰，應不至於擔憂供過於求的問題。