微博明日香港二度上市 募集14億港元

周二 (7 日) 中國社交媒體新浪微博 (WB-HK) 公布香港二度上市的每股定價為 272.8 港元，預估可募集 13.83 億港元。微博表示認購價已參考包含 12 月 1 日在 Nasdaq 收盤價等多項因素。

12 月 6 日微博於美股收在每股 31.98 美元，下滑 0.6%，折合港股價格約 250 港元，意味發行價比美股溢價 9.5%。

市場分析指出，微博這次定價的綜合考量因素可能包含，一來微博美股近期隨著大盤走弱，11 月 29 日到 12 月 1 日，跌幅逾 9%，12 月 2 日又再重挫 4.6%。再者則是港股近期持續疲弱，市況不佳，恒指在 11 月 30 日盤中創下一年多來新低，且最近香港 IPO 新股接連跌破發行價，投資人對港股 IPO 熱度不太高。

不過微博這次在香港二度上市仍有 2.67 倍的超額認購，同時在取得港交所核准後，微博將於 12 月 8 日 (周三) 掛牌。

微博計畫將其募資所得金額約 45% 用於持續發展客群，並提高用戶參與度，提升內容生態；約 25% 用在研發以提升用戶體驗及變現能力；約 20% 用於戰略同盟、投資和收購上；約 10% 用於營運資金。

微博第三季財報內容顯示，營收 6.07 億美元，年增 30%；純益 1.82 億美元，去年同期為 3380 萬美元。

從營收比重來看，微博高度依賴於廣告收入。來自廣告和行銷業務的收入為 5.38 億美元，占總營收比重 88.6%。

