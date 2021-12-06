滴滴下市後中證監澄清 無意打壓中概股

滴滴出行 (DIDI-US) 意外宣佈啟動美股下市流程，引爆投資人對投資中概股前景的擔憂，未來可能將出現一波中概股下市潮，導致上周五美股中概念股股價一片慘綠。

針對市場傳言中國證監會出面回應指稱，有媒體報導提及中國將禁止 VIE 架構企業赴海外上市，推動中概股下市，這完全是錯誤解讀。

中國證監會表示，對中資企業選擇境外上市地點抱持開放態度，尊重企業依法合規自主選擇上市地點，並進一步提到目前還有一些中資企業正積極與海內外上市監管機關溝通，推動美股上市事宜。

中國證監會發言人指出，近期中國相關主管機關推出一系列促進平臺經濟規範發展的政策，主要目的是規範壟斷行為，保護中小企業權益和數據安全、個資安全，消除金融監管空窗，防止資本無秩序擴張。

中國證監會強調這些監管政策，並非針對特定產業或是對民營企業進行打壓，且與企業海外上市活動沒有必然關聯。

(圖片: AFP)

近一年在中國打著「網路安全」旗幟與美國高喊「外國公司問責法」的雙重壓力下，今年 6 月才在紐交所掛牌的中國網路叫車龍頭滴滴出行於上周五 (3 日) 正式宣佈在美股下市，並考慮回香港上市，開出中國大型網科公司自美股下市的第一槍。

有分析指出，這可能中概股退市潮的開始，未來掌握大規模民生數據的中概股均有下市的可能性。同時，滴滴的下市也讓投資人相信，中國對網科產業的監管還在持續中，在美國上市的互聯網龍頭「返鄉」掛牌是大勢所趨。

