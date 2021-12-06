8檔ETF近月規模增逾20% 元宇宙大戰由00757勝出

近一個月市場震盪加大，據統計，有 8 檔 ETF 近月規模增逾 20%，主要分三類，高殖利率吸引投資人搶進的以 FH 富時高息低波 ETF(00731-TW) 為代表，賭反彈搶短的例如國泰美國道瓊正 2ETF（00852L），而近月電動車及元宇宙大戰，則由統一 FANG+ETF(00757-TW) 勝出，獲投資人青睞。

此 8 檔規模增逾 20% 的 ETF 分別為：FH 富時高息低波、元大台灣高息低波、元大 MSCI 金融、國泰美國道瓊正 2、統一 FANG+、FH 香港正 2、富邦印度正 2、富邦未來車。

美股上週五 (3 日) 下跌，因 Omicron 病毒擴散，市場對明年經濟成長與通膨發展轉趨悲觀，先前強勢的元宇宙以及電動車相關個股受市場氣氛轉向遭賣出，科技股為主的那斯達克 100 指數下跌 1.74%。

連帶使得 00757 追蹤的 FANG + 指數，受到兩檔中概成分股拖累單日下跌 3.58%，今日股價跌破半年線，繼續吸引投資人逢低進場，成交量擴增。

00757 近月由高點拉回後，投資人越跌越買，推動基金規模成長 28.97%，來到 61.55 億元再創新高。

展望美股後市，統一 FANG+ETF 經理人袁永騰表示，受到 Omicron 與 FED 政策兩大不確定因素影響，目前市場資金暫時退場觀望。

袁永騰指出，市場對於不確定性的恐慌反應，正好創造更佳的進場投資價格，統一 FANG+ ETF 追蹤的指數成分股涵蓋未來成長趨勢產業，如電動車、元宇宙、AI 與大數據、雲端、電商以及 Fintech 等，成長無虞。依據回測，在季線下買入持有 1 至 3 個月後，報酬率平均達 2.39% 至 9.91%，勝率也達 70.59% 至 88.24%。